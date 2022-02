Jorge Jesus dado como próximo de advogada no Brasil. Fonte desmente o caso

Uma notícia num site brasileiro está a ter repercussões em Portugal, com a acusação de que Jorge Jesus terá tido um caso extraconjugal.

É a notícia que dá que falar no Brasil… e em Portugal. Um “site” brasileiro especulou sobre a alegada relação do treinador do Flamengo com Ana Paula Belinger, mas a advogada já se veio defender em público, como noticia o “Jornal de Notícias”, ao qual uma fonte próxima do técnico desmente o caso.

No Brasil, esta notícia está a ser vista como um “ataque” ao técnico português e uma forma de pressão para sair do Flamengo e o fazer aceitar o convite de Luís Filipe Vieira para treinar o Benfica na próxima temporada.