Jorge Mourato lembra morte da mãe: “Não consegui estar presente”

Jorge Mourato esteve à conversa com Daniel Oliveira no último “Alta Definição”, na SIC, e abriu o livro da sua vida.

Numa conversa intimista e emotiva, o ator, de 47 anos, recordou a morta dos progenitores.

“Ficam os ensinamentos, as memórias, a saudade. A saudade é um mar. Ficam as memórias”, referiu. “Tivemos uma vida feliz juntos e fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Demos e recebemos amor”, acrescentou.

Jorge Mourato perdeu o pai há seis anos e explicou que esteve com o progenitor “até ao último suspiro, tendo-me morrido nos braços”.

Contudo, o intérprete não conseguiu acompanhar a mãe no seu último momento e recordou o último encontro com ela: “Vejo e relembro dos olhos da minha mãe da última vez que estive com ela, não consegui estar presente no momento da morte. (…) Vinha do trabalho e a minha irmã avisou-me. Nem meia hora. Vais numa carrinha na autoestrada com cinco colegas e amigos e recebo a notícia”.