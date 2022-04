Jorge Palma homenageado por figuras públicas em dia de 70.º aniversário

O artista completou 70 anos esta quinta-feira e data foi celebrada por diversas figuras públicas nas redes sociais.

Vasco Palmeirim, António-Pedro Vasconcelos, Miguel Araújo e Paulo Gonzo foram alguns dos famosos que surpreenderam Jorge Palma no dia de aniversário com homenagens publicadas no Facebook do cantor.

O apresentador da RTP Vasco Palmeirim presenteou Jorge Palma com um vídeo no qual aparece a interpretar a música “Parabéns a Você” com um xilofone.

Vasco Palmeirim Vasco Palmeirim#jorgepalma70voltasaosol Publicado por Jorge Palma em Quarta-feira, 3 de junho de 2020

Já Paulo Gonzo recordou alguns momentos divertidos. “Antes de gravar, além de ter que te ir buscar a casa para te levar ao estúdio, tive que passar por uma lavandaria onde tive que levar 20 fatos da tua mulher”.

Paulo Gonzo Paulo Gonzo#jorgepalma70voltasaosol Publicado por Jorge Palma em Quarta-feira, 3 de junho de 2020

António-Pedro Vasconcelos afirmou que Jorge Palma é “um poeta”.

Miguel Araújo também prestou homenagem e interpretou “Acorda Menina Linda” em piano.

