Jornalista Cláudia Lopes recorda perda de filho gémeo: “Dói sempre”

Cláudia Lopes esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, no programa homónimo, e recordou a perda do filho gémeo na barriga.

Durante a gestação, a jornalista Cláudia Lopes perdeu um dos filhos na barriga. A comunicadora foi convidada de Manuel Luís Goucha, no programa “Goucha” da TVI, e recordou o momento.

“Não veio com instruções, nasceu muito pequenino, nasceu prematuro”, disse, sobre o filho que sobreviveu, Simão, por quem “daria a vida fácil”.

Sobre o filho que perdeu na barriga, garantiu: “Dói sempre. Nem que seja o facto de perderes um projeto que achavas que ia ser de uma determinada maneira [gémeos]”.

“Lembro-me perfeitamente de quando voltamos de Londres, eu e o Marco, e de termos perdido um dos gémeos, uma das coisas que disse em casa foi ‘eu não quero chorar mais, não quero ter um filho triste’. E hoje quando eu vejo o meu filho rir-se tanto, ter uma gargalhada tão fácil…”, disse, acrescentado que Simão não sabe a história do irmão.