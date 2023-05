Jornalista da TVI Conceição Queiroz sofre acidente de carro muito grave

A jornalista da TVI Conceição Queiroz sofreu um acidente de viação muito grave, na zona de Paço de Arcos. Viatura ficou muito danificada.

Não ganhou para o susto: a jornalista da TVI e da CNN Portugal Conceição Queiroz sofreu um grave acidente de viação, na zona de Paço de Arcos, depois de se ter desviado de um gato que se terá atravessado na estrada.

“Fui contra blocos de cimento, um sinal vertical, destruí o passeio, saltaram pedregulhos. A minha prima, que é médica, é que me viu no dia seguinte”, declarou ao “site” “Selfie”.

“Até os pneus rebentaram. Ainda não sei como escapei, nem quanto me vai custar o arranjo”, acrescentou Conceição Queiroz, que recordou como tudo se passou. “Foi à noite, perto de Paço de Arcos. Desviei-me, quando um gato atravessou a rua e, para não atropelar o animal… fiquei em maus lençóis, foi gravíssimo”, acrescentou.

A jornalista acabou por chamar as autoridades ao local do acidente. “Apesar de não ter envolvido outras viaturas, eu própria liguei para a polícia e a equipa da PSP esteve no local. Soprei o balão pela primeira vez na vida: deu zero. Não consumo álcool”, garantiu.