Jornalista João Moleira passa Natal condicionado: “Fomos 30, agora somos seis…”

João Moleira, jornalista da SIC e da SIC Notícias, também passou um Natal condicionado pela pandemia. O “pivot” lamenta não ter mais gente à mesa.

Depois de Pedro Fernandes, locutor da RFM e apresentador da TVI, ter lamentado um Natal passado com menos gente e máscaras, agora é João Moleira a mostrar-se frustrado com o distanciamento social a que obriga a pandemia.

“A passar por aqui para vos desejar um Feliz Natal, dentro do que nos é permitido”, começou por referir o jornalista.

“Somos sempre cerca de 30. Não me lembro nunca, em 43 anos, de ter sido diferente. Este ano não tenho os meus tios nem os meus primos. Vamos ser só seis, mas com os outros todos no pensamento e com esperança de que no próximo ano tudo já seja diferente. Feliz Natal a todos!”, rematou.