Jornalista Luís Maia chora a morte de familiar

Ontem perdi uma prima. A Sónia lutou longamente, como uma heroína, contra o cancro. Anteontem, animada, fazia planos para o futuro. No dia a seguir deixou de respirar, deixou sofrer. Os tempos que vivemos são tão estranhos que nem pude dar um abraço à minha tia, nem ao meu primo. Descansa em paz! #RIP