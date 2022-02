Jornalista Sara Pinto revela o sexo do segundo filho

Sara Pinto, jornalista da TVI e da CNN Portugal, revelou o sexo do segundo filho. A comunicadora já é mãe de Vasco.

Em declarações ao site “Magg”, Sara Pinto falou da gestação de seis meses e adianta que “é outro menino. Ainda não tem nome, coitado, ainda está incógnito”, brincou.

“Tirando uns pontapés aqui do mano, volta e meia, na barriga, nem me lembro, muitas vezes, que estou grávida. Porque estou com a atenção nele, com a atenção no trabalho”, acrescentou a comunicadora.

Aos 35 anos, Sara Pinto lembra que Vasco ainda precisa de muito acompanhamento. “O meu filho ainda não tem um ano e meio e requer muita atenção”.

Recorde-se que a jornalista da TVI e da CNN Portugal anunciou o novo estado de graça em dezembro do ano passado. “Mãe 2.0”, escreveu Sara Pinto na legenda de um conjunto de imagens em que surge com a “barriguinha”, uma deste ano e outra do ano passado quando esteve grávida pela primeira vez.