Jornalista Ticiana Xavier despede-se de Goucha em direto

A jornalista da “Crónica Criminal” Ticiana Xavier despediu-se, de forma emocionada, de Manuel Luís Goucha naquele que foi o seu último direto no “Você na TV!” (TVI).

O último programa das manhãs apresentado pelo apresentador foi para o ar esta quarta-feira, 23 de dezembro. Durante a rubrica “Crónica Criminal”, Ticiana Xavier disse a adeus ao comunicador.

“Neste último direto da ‘Crónica Criminal’, com o Manuel Luís Goucha, um grande beijinho”, disse, com lágrimas nos olhos.

Manuel Luís Goucha respondeu à repórter do matutino elogiando o seu trabalho ao longo dos anos. “Foi um prazer trabalhar contigo ao longo destes anos”, atirou, explicando de seguida que a “Crónica Criminal” chegou ao fim assim como o “Você na TV!”. “Vamos ter programas especiais e terminaremos com um programa com Maria Cerqueira, a Cristina Ferreira e a Iva”, acrescentou.

“Muito obrigado por me terem acompanhado. Vamos ter mais tempo fora da equipa, mas vou ter tempo de ir beber um café contigo de saber das tuas coisas e dos teus amores! Estás encalhada, tens de desencalhar”, concluiu.