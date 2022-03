Jornalistas da TVI José Gabriel Quaresma e Carla Moita divorciam-se

O “pivot” da TVI José Gabriel Quaresma anunciou, esta terça-feira, nas redes sociais, o fim do casamento com a também jornalista da estação Carla Moita.

Depois de 35 anos de relação e 23 de casamento, o “pivot” e editor da TVI 24 revelou, no Facebook, que o relacionamento com a também jornalista da estação Carla Moita terminou mas destacou que estão “em paz, tranquilos e com esperança”.

“Sobre 2020, esse ano transformador das nossas vidas. Conto rápido, Esta foi a última fotografia do Zé Gabriel e da Carla Moita tirada enquanto marido e mulher. Todas as histórias bonitas têm fim. Eu e a Carla divorciámo-nos estas férias. Não uso a palavra separámos porque jamais a nossa longa e bonita história permitiria uma separação”, afirmou José Gabriel Quaresma nas redes sociais.

“Fomos, durante mais de trinta anos, somos e seremos os melhores amigos. Ela é a minha melhor amiga e eu o melhor amigo dela. Não houve história mais bela e feliz que a nossa.

Fomos felizes, muito felizes, metade da nossa vida. Fomos dois num só”, acrescentou.

José Gabriel Quaresma afirmou que ambos continuar felizes “mas individualmente” e com a “família feliz dividida em duas casas”. “A família feliz que muita gente nos apelidava era mesmo uma família feliz e continuará a ser, só que dividida em duas casas. […] Nada mudará nas nossas vidas, apenas deixamos de ser casados e de viver no mesmo espaço”.

“Estamos em paz, tranquilos, com esperança, porque ser feliz depende de nós. Os nossos filhos foram um apoio fantástico, são dois seres humanos inigualáveis, e, no fim do ciclo, acho que se orgulham e orgulharam dos pais que têm. Abre-se um novo ciclo, porque em cada fim há um começo” completou.