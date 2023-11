José Alberto Carvalho chega “três minutos atrasado” e é impedido de participar na Web Summit

O pivô da TVI José Alberto Carvalho iria integrar o painel de oradores da “Web Summit Lisboa”, mas, por chegar atrasado, o acesso foi-lhe negado.

Os atrasos acontecem a todas as pessoas, mas a José Alberto Carvalho custou-lhe a participação na “Web Summit Lisboa”. O evento tecnológico, que aconteceu entre a Altice Arena e a Feira Internacional de Lisboa (FIL), contou com um debate no qual participaram Ricardo Costa, da SIC, Adília Godinho, da RTP, e Luísa Meireles, da Lusa. José Alberto Carvalho, pivô da TVI, iria integrar o painel de oradores, mas, por chegar “três minutos atrasado”, foi impedido de entrar, revela a revista “Nova Gente” na sua edição desta quarta-feira.

“Enquanto no palco principal da ‘Web Summit’ estava a ser discutido como se controla a inteligência artificial, no extremo norte da FIL [o mais afastado da entrada principal] discutia-se essa coisa tão importante que é o ‘slow journalism’ [jornalismo lento]”, disse, em declarações à mesma publicação, o jornalista.

“A sério que é assim tão importante que está no extremo norte da FIL? Esta diferença física na ‘Web Summit’ é um espelho, na minha opinião, daquilo que está a acontecer hoje em dia”, ironizou o jornalista da TVI.