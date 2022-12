José Alberto Carvalho sugere “jardim florido de todo o país” para apoiar Cristiano Ronaldo

José Alberto Carvalho não ficou indiferente às críticas das últimas semanas a Cristiano Ronaldo e sugeriu uma onde de apoio ao jogador da Seleção Nacional.

Homem pouco dado ao futebol, mas apoiante da Seleção Nacional, o pivô da TVI mostrou-se atento às críticas de que Cristiano Ronaldo tem sido alvo e, publicamente, sugeriu uma forma de incentivar o jogador.

“Um amigo (posso tratar-se assim, António Romano?) teve uma ideia, um projeto, absolutamente encantador que consiste em transformar todas as janelas de Portugal no maior jardim florido do mundo”, começou por lembrar José Alberto Carvalho nas redes sociais.

“Um país que se entrega às flores. E que, com os ensinamentos da sua própria história, quer ter a coragem de dizer ao mundo que a nossa vida só faz sentido se tiver flores e cor. Um gigantesco jardim coletivo! Visto da rua, da varanda do lado, do céu e do espaço”, acrescentou.

“Não sei porquê, mas esta ideia do Tó Romano e as circunstâncias que envolvem o Cristiano Ronaldo neste momento levaram-me a ligar os pontos. Porque não agradecer ao grande Capitão com um jardim florido de todo o país neste Natal?”, sugeriu.

“Dia 21 de dezembro está próximo; é o solstício de Inverno; o dia mais curto do ano. Não será a mais improvável metáfora para agradecer o contributo de quem elevou a admiração por aquilo que somos, sendo precisamente – e apenas isso! – aquilo que é?

Cristiano Ronaldo merece gratidão. Portugal merece o esforço e o exemplo do Cristiano Ronaldo”, rematou o jornalista da TVI.