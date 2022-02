José Carlos Malato almoça com a sobrinha Luísa junto ao mar

José Carlos Malato aproveitou para almoçar, esta terça-feira, 20 de abril, com a sobrinha Luísa num restaurante em frente ao mar em Carcavelos.

Depois de as gravações do programa “7 Maravilhas de Portugal” (RTP1), o apresentador da estação pública mostrou-se feliz, no perfil de Instagram, ao lado de uma das suas sobrinhas.

“Depois da apresentação das ‘7 Maravilhas de Portugal’, primeiro almoço em frente ao mar”, pode ler-se na legenda.

As “7 Maravilhas de Portugal” estão de volta e a RTP1 apresenta esta quarta-feira de manhã a edição de 2021. O evento terá lugar na Escola de Turismo e Hotelaria de Lisboa, com a presença de Luís Segadães, presidente das “7 Maravilhas”, José Fragoso, diretor de Programas da RTP, Catarina Furtado e José Carlos Malato, embaixadores das “7 Maravilhas” e Ana Moreira, das Escolas de Hotelaria do Turismo de Portugal.