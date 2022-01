José Carlos Malato celebra aniversário de “um dos grandes amores”

View this post on Instagram

Luísa. Generosa, carinhosa, trabalhadora, equlibrada, cuidadora, empática, simpática, amiga, boa filha, boa neta, tia orgulhosa. Tudo isto ela é. E mais coisas que nunca mais acabam. Faz hoje 14 anos e será sempre um dos grandes amores da minha vida. Parabéns querida sobrinha. Amo-te muito @luisa_malato_5 . #josecarlosmalato