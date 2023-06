José Carlos Malato de férias pelo centro de Portugal e com muitos banhos de rio

O apresentador José Carlos Malato está a gozar uma semana de descanso pelo centro do país com a família e os companheiros caninos.

José Carlos Malato aproveitou a chegada do verão e tirou uma semana de férias para descansar. O apresentador rumou até ao centro do país com a família e os cães e tem partilhado alguns momentos nas redes sociais.

A palavra “rios” é a que tem resumido este tempo de férias de Malato. Nas publicações que o apresentador tem feito, os registos fluviais são os mais presentes. E este tem aproveitado a água.

O apresentador já passou por Proença-a-Nova, pela praia fluvial de Fróia, Portas de Ródão, Vila de Rei e pela praia fluvial do Malhadal. Sempre acompanhado de Cajó, Ralph e Marilú, os seus “filhotes” caninos.

Entre risos, rios e mergulhos, o apresentador, numa das fotografias que partilhou, escreveu: “Ashé Oxum, divindade dos rios!”.

José Carlos Malato também aproveitou para dar os passos diários recomendados ao visitar os passadiços e as paisagens que estes têm para oferecer.

O apresentador, recorde-se, apresentou as Marchas Populares, ao lado de Tânia Ribas de Oliveira.