José Carlos Malato está de luto após a morte de um dos seus melhores amigos de quatro patas Xavier. “Vamos sentir muito a tua falta, meu bom gigante”, afirmou.

O apresentador vive dias difíceis. É que esta sexta-feira o comunicador perdeu o animal de estimação. No perfil da rede social Instagram, o profissional da RTP deixou uma mensagem de despedida.

“Adeus, querido Xico. Um eterno bebé com um coração do tamanho do Monte. Que ele sempre guardou como se fosse dele. Que era dele. Vamos sentir muito a tua falta, meu bom gigante. Ficas connosco para sempre!” pode ler-se na legenda.

Na secção de comentários, diversos internautas reagiram com mensagens de apoio ao apresentadora. “Força. É triste receber esta notícia”, comentou um fã. “Ninguém está preparado para partidas sem regresso”, atirou outro.

LEIA TAMBÉM: