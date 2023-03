José Carlos Malato indignado: “Que não se confunda ser gay com pedofilia”

José Carlos Malato voltou a recorrer ao seu perfil de Instagram para comentar um dos assuntos da atualidade: os abusos sexuais na Igreja.

O apresentadora da RTP1 mostrou-se indignado com uma notícia que dava conta de um grupo católico americano que terá gasto quatro milhões de dólares para descobrir quais os padres que utilizavam aplicações de namoro homossexual.

José Carlos Malato mostrou-se indignado com a notícia e fez um apelo a quem o segue. “Que os padres não respeitem o celibato é problema deles. Sejam héteros ou gays! Mas que não se confunda ser gay com ser pedófilo! A pedofilia é um crime”, afirmou o apresentador do canal do Estado.