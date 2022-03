José Carlos Malato infeliz com o Estado de Emergência: “Saudades de beijar”

José Carlos Malato mostrou-se, esta terça-feira, infeliz com o segundo Estado Emergência que se está a viver em Portugal.

O apresentador da RTP1 confessou no perfil da rede social Instagram que tem saudades de demonstrar afetos para com as pessoas, de beijar, de tocar e ter liberdade para fazer o que quer.

“Saudades do tempo em que se podia demonstrar afeto. Saudades de tocar. Saudades de beijar. Saudades da liberdade”, escreveu o comunicador da estação pública na legenda de uma fotografia na praia.

Em direto, José Carlos Malato foi atingido por um guarda-sol durante a transmissão em direto do programa “Rota N2”, da RTP1, enquanto estava a dirigir uma conversa com Vanessa Oliveira.