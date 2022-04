José Carlos Malato: “Lisonjeado com tantas mensagens a dizer que estou melhor agora”

José Carlos Malato mostrou-se lisonjeado com as mensagens que recebeu dos seguidores a elogiar que está muito melhor agora do que quando era mais novo.

O apresentador, de 57 anos, encontrou uma fotografia de uma “outra vida”. No InstaStories, ferramenta do Instagram, o comunicador da RTP fez questão de partilhar o registo com os fãs.

“Eu era jovem… e tinha sonhos! Porto, Rua das Flores. Noutra vida!” brincou.

Rapidamente, o profissional da estação pública recebeu várias mensagens dos seguidores a afirmarem que está “melhor agora”. O apresentador agradeceu os elogios dos internautas.

“Sinto-me lisonjeado com tantas mensagens a dizer que estou melhor agora. Na verdade debaixo destas cinzas ainda há fogo!” afirmou, em jeito de brincadeira, José Carlos Malato no InstaStories seguinte.

O comunicador deparou-se, recentemente, com o seu nome associado a várias contas falsas de Instagram. “Mais uma macaca de imitação! Esta diz que é minha agente. Mentira! Denunciem, por favor! Que canseira”, afirmou.