José Carlos Malato sente-se mal e acaba no centro de saúde

José Carlos Malato sentiu-se mal no Parque Santana, na Madeira, e acabou por ser levado pelos bombeiros voluntários para o centro de saúde.

O apresentador fez as malas e viajou para a Madeira esta quinta-feira para apresentar mais um episódio das “7 Maravilhas da Cultura Popular” (RTP1). Durante a estadia, o comunicador sentiu-se mal.

De acordo com a informação divulgada pelo jornal “JM Madeira”, os bombeiros estiveram no local a tratar do profissional da estação pública. No entanto, o comunicador teve de ser levado para a unidade de saúde.

No perfil de Instagram, José Carlos Malato não se manifestou sobre qualquer ocorrência, apenas publicou, esta sexta-feira, uma foto no espaço de gravações ao lado de Vanessa Oliveira. “Fresquinho”, pode ler-se na legenda.

