José Carlos Malato mostra cães salvos do incêndio em Cascais e agradece a ajuda

Face ao incêndio que deflagrou em Cascais, vários animais foram resgatados. José Carlos Malato mostrou cães que foram salvos e agradeceu a ajuda.

Na tarde desta terça-feira, dia 25 de julho, um incêndio deflagrou em Alcabideche, Cascais. Neste momento, o fogo foi dominado e não representa perigo para os habitantes.

Contudo, face ao incêndio, vários animais foram resgatados e colocados em lugares seguros. Cerca de 800 animais foram retirados de uma associação e de um canil em Cascais e, nas redes sociais, José Carlos Malato mostrou que muitos cães foram salvos.

“Cães a salvo do incêndio”, escreveu o apresentador e repórter da RTP1 na imagem na qual mostra os animais.

Malato fez ainda um agradecimento a todos os que ajudaram no resguardo dos animais. “Esta noite, 28 cães ficaram resguardados dos incêndios no espaço da escola, não tínhamos outra solução. Mas a rapidez com que os nossos alunos se juntam é absolutamente sensacional. Conseguimos ajudar onde foi necessário. Desde os mais mediáticos aos nada mediáticos, aqui somos todos um só pelos cães, acima de tudo por eles. Que pessoas incríveis que temos! Um tão tão tão grande obrigado”, escreveu o apresentador.