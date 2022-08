José Carlos Malato partilha detalhes da festa de aniversário de Catarina Furtado

José Carlos Malato satisfez a curiosidade dos fãs ao partilhar nas redes sociais um vídeo gravado durante a festa de aniversário de Catarina Furtado.

O apresentador da RTP marcou presença na festa dos 50 anos da amiga e colega de estação. No perfil de Instagram, o comunicador publicou um vídeo em que se pode ver a aniversariante a cantar o tema “Happy Birthday”, de Stevie Wonder.

“Cinquentarinas!” escreveu o rosto de entretenimento da estação pública como legenda da publicação.

Recorde-se que Catarina Furtado também assinalou o seu aniversário nas redes sociais e aproveitou para fazer uma reflexão sobre os seus 50 anos.

“Cheguei aos 50. Aos 50 anos de hoje e não aos novos 30, como se diz agora. Tenho feito um trabalho que começou há muito tempo, interior e exterior, que me permite afirmar com toda a honestidade: sinto-me melhor do que nunca”, escreveu.