José Carlos Malato: “Temos o direito de ter problemas e de pedir ajuda”

José Carlo Malato fez questão de alertar para os perigos da depressão depois da morte do ator Pedro Lima, que aconteceu este sábado na praia do Abano, no Guincho.

O apresentador juntou-se às várias celebridades que manifestaram a sua tristeza no Instagram perante a morte do intérprete. No entanto, o comunicador foi mais longe e apelou aos problemas da depressão.

“Abaixo a ditadura da felicidade. Temos o direito de estar infelizes, de ter problemas e de pedir ajuda. E temos o direito de não mostrar o contrário. Para nosso bem, devia até ser um dever. Que descanse em paz!” escreveu.

Além do profissional da RTP, também a atriz Fernanda Serrano lamentou a morte do seu grande amigo e “herói”. “Tu eras o amigo que me dava a mão. O que estava sempre lá”, escreveu.

As autoridades admitem a possibilidade de que Pedro Lima se terá suicidado. Isto porque o ator deixou mensagens de despedida a dois amigos, Liliana Campos e o marido, Rodrigo Herédia.

LEIA TAMBÉM: