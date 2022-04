José Carlos Malato revela as três mulheres das quais é fã

O apresentador da RTP1 José Carlos Malato revelou as três mulheres do canal das quais é fã. E explicou o porquê, com muitos elogios.

Uma declaração de amor e admiração pública. José Carlos Malato, apresentador da RTP1, revelou quais são as três mulheres das quais é fã.

Apesar de mostrar a imagem e das profissionais usarem a máscara, é fácil reconhecer as profissionais da estação pública em causa.

“Aqui estâo três mulheres de quem sou fã. A @vanessaoliveiraofficial é a minha companheirona. Em tudo. A @catarinafurtadooficial é uma amiga e uma fonte de inspiração e orgulho para Portugal. A @taniaribas é de uma humanidade tão confortante!”, descreveu José Carlos Malato no perfil de Instagram.

“Lindas, cada uma de sua maneira! Sou tão feliz com elas! E estão todas na RTP. Que luxo!”, congratulou-se o apresentador, que teve resposta pronta de Tânia Ribas de Oliveira: “Malatinho! E nós gostamos tanto de ti!”