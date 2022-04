José Carlos Malato sobre a dose de reforço da vacina: “Não é fácil”

José Carlos Malato recebeu a terceira dose da vacina contra a covid-19, confessando que foi um “pouco doloroso” nas redes sociais.

O apresentador, de 57 anos, partilhou, no InstaStories, ferramenta do Instagram, uma imagem de um episódio do programa humorístico “Estado de Graça” (RTP1), brincando com os efeitos secundários da vacina e referindo que foi “doloroso”.

“Ser uma bicha ‘Moderna’ não é fácil. Tornei-me uma, na segunda-feira, foi um pouco doloroso, mas já passou. Vale a pena vacinar-se”, afirmou.

O profissional da RTP já tinha confessado que estava a ressacar da dose de reforço: “Vacinazinha, vá lá, não sejas má para mim e leva para longe esta ressacazinha. Já ressaquei tanto na vida!”

O comunicador recorreu, recentemente, às redes sociais para denunciar vários perfis falsos que têm surgido com o seu nome. “Mais uma macaca de imitação! Esta diz que é minha agente. Mentira! Denunciem, por favor! Que canseira”, comentou.