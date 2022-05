José Carlos Pereira aproveita férias em Cabo Verde

José Carlos Pereira aproveitou para fazer as malas e viajou até Cabo Verde para desfrutar de uns dias de férias. O ator mostrou estar feliz com o descanso.

O intérprete fez uma pausa nas gravações da novela “Festa é Festa”, da TVI, para viajar até aquele território paradisíaco. No perfil de Instagram, o artista confessou estar contente com estes dias de descanso.

“Sempre que venho aqui, fico com este sorriso. Nem que seja só numa ‘escapadinha’”, garantiu.

Vários internautas reagiram à publicação para desejar uma boa “escapadinha” a José Carlos Pereira. “Diverte-te, Zequinha!” comentou uma seguidora. “Escapadinha merecida. Tudo o que importa é ser feliz”, afirmou outra.

Recentemente, o artista anunciou o nome escolhido para o terceiro filho que está por nascer, segundo fruto da relação amorosa com Inês de Góis. Lembre-se que os dois já são pais de Tomás, que nasceu em abril do ano passado.

Além dos dois filhos com a atual namorada, o ator também é pai de Salvador, fruto do antigo relacionamento com Liliana Aguiar.