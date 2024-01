José Carlos Pereira assinala aniversário do filho: “Por onde passa enche corações”

Através das redes sociais, José Carlos Pereira assinalou o aniversário do filho, fruto da relação terminada com Liliana Aguiar.

O pequeno Salvador, filho de Liliana Aguiar e José Carlos Pereira, completa sete anos. Nas redes sociais, o pai decidiu assinalar a data com uma declaração.

“Hoje é o dia dele. O mais velho dos manos, o mais sensível, o mais intuitivo, o mais ‘artista’… Por onde passa enche corações com a sua bondade e altruísmo e nasceu com ele. És um orgulho de filho e muito parecido com o pai. Amo-te, Salvador”, escreveu.

“Parabéns a mãe e ao pai Francisco pelo amor”, acrescentou, referindo-se ao atual companheiro de Liliana, Francisco Nunes.

Recorde-se que Salvador está a viver com a mãe, o padrasto e o irmão no Dubai, Emirados Árabes Unidos.