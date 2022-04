José Carlos Pereira colabora com clínica de medicina estética

José Carlos Pereira começou uma nova aventura profissional. O ator colabora agora com uma clínica de Medicina Estética, que está situada no Saldanha, em Lisboa.

Depois de ter falhado o exame de especialidade, o intérprete de novelas optou por escolher uma área da saúde à qual se pudesse dedicar. José Carlos Pereira decidiu enveredar pela Medicina Estética e Anti Aging.

No perfil de Instagram, o ator promoveu a clínica para a qual começou a trabalhar. “Uma das coisas que mais amo na vida é progredir e crescer no meu percurso profissional. Feliz com esta colaboração”, revelou.

Rapidamente, na secção de comentários, diversos internautas juntaram-se para enviar mensagens de parabéns ao intérprete nesta nova fase da sua vida. “Muitos parabéns meu caro amigo! Enormes felicidades e o maior sucesso para ti! Até breve”, escreveu uma fã. “Parabéns, Zeca”, escreveu outro.

