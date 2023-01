José Carlos Pereira dá os parabéns ao filho mais velho: “És um menino tão dócil”

Salvador, filho mais velho de José Carlos Pereira, completa seis anos, esta segunda-feira, 9 de janeiro, e o ator fez questão de assinalar a data publicamente nas redes sociais.

No dia de aniversário do primogénito, o intérprete não deixou passar a data em branco e publicou, no perfil de Instagram, uma mensagem repleta de elogios, mostrando-se orgulhoso do filho.

“Parabéns, meu filhote. És um menino tão dócil e especial. Sinto um orgulho enorme em ser teu pai. Que este dia se repita por muitos anos assim. Amo-te muito, Salvador”, escreveu.

Rapidamente, o aniversariante recebeu várias mensagens de parabéns na secção de comentários da publicação do artista.

Salvador é fruto do relacionamento amoroso anterior entre José Carlos Pereira e Liliana Aguiar. Além do filho mais velho, o ator também é pai de Tomás e Afonso, que nasceram do namoro terminado recentemente com Inês de Góis.