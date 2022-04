José Carlos Pereira declara-se ao filho em dia de aniversário

José Carlos Pereira recorreu às redes sociais para assinalar o aniversário do filho, Salvador, este domingo, 9 de janeiro.

O ator, de 43 anos, partilhou uma imagem junto ao pequeno e escreveu algumas palavras de afeto.”Parabéns a ti, Salvador”, começou por referir.

“Cinco anos de tanto amor e de tanta coisa boa que me trouxeste. Deus fez te carinhoso, sensível e um menino que, a cada dia que passa, me faz sentir cada vez mais orgulho de ser teu pai. Espero que a vida te sorria e que eu possa estar sempre ao teu lado a ver-te sorrir lhe de volta. Obrigado por tudo meu filho. Amo-te muito”, rematou.

Também Liliana Aguiar, a mãe do menino, assinalou a data no seu Instagram.

“Cinco anos de muito amor e muita cumplicidade. És um bebé especial, a tua bondade e generosidade enchem-me de orgulho. Deus deu-me um filho maravilhoso, cheio de amor.

Hoje é o teu dia. Dia do menino que diz que será o melhor do mundo, e quer pisar o campo do Sporting. Deus te abençoe sempre e que te permita realizar os teus sonhos. Voa filho.

Amo-te muito”, escreveu.

Recorde-se que José Carlos Pereira é ainda pai de Tomás fruto da relação com Inês Góis, que está grávida pela segunda vez de um filho do ator e médico.