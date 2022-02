José Carlos Pereira deixa fãs rendidos ao dar biberão ao filho

José Carlos Pereira deixou os milhares de seguidores rendidos depois de ter dado biberão ao filho neste fim de semana. Os fãs destacaram o “jeito” do ator e médico.

Entre as consultas nas clínicas de estética e as gravações da nova novela da TVI “Festa é Festa” – na qual vai desempenhar o papel de um médico da aldeia -, José Carlos Pereira tenta estar todos os momentos livres na companhia de Tomás, o bebé de apenas duas semanas que nasceu da relação com Inês Góis.

Neste domingo, Zeca mostrou-se a amamentar Tomás e os seguidores ficaram rendidos ao “jeito” do intérprete da TVI.

Sara Esteves Cardoso reparou mesmo num pormenor: “Zequinha, a almofada de amamentação ficou para ti em vez do bebe!”

“Obrigado Inês e obrigado Deus por me darem o privilégio de voltar a sentir este amor. Sê bem-vindo, meu filho… Que o mundo te receba em Paz…”, escreveu José Carlos Pereira nas redes sociais no passado dia 1 de abril.

O ator éa ainda pai de Salvador, que nasceu da relação com a empresária Liliana Aguiar.