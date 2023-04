José Carlos Pereira despede-se de Cabo Verde: “Para o ano voltarei”

Depois de uma semana de descanso, José Carlos Pereira despediu-se de Cabo Verde, mas garante que regressará no próximo ano.

Na sexta-feira, dia 21, José Carlos Pereira partilhou nas redes sociais a primeira fotografia das férias: “Estes dias em Cabo Verde deixam me sempre com um sorriso que dura até ao fim do dia”, escreveu o médico e ator na legenda.

As férias já terminaram, mas o intérprete fez questão de partilhar uma publicação de despedida: “É assim que me despeço desta última semana com a certeza de que para o ano voltarei se Deus quiser e a minha vida permitir”, começou por dizer.

“Para o ano, em família, porque as saudades são muitas e os miúdos já são mais velhos e já podem vir mais à vontade”, continuou.

“Boa semana a todos. Voltamos ao trabalho!”, rematou o artista.

Recorde-se que no início do mês de abril, José Carlos Pereira e a ex-namorada, Inês Góis, uniram-se para celebrar o aniversário de dois anos do filho Tomás.

O ator é pai de Salvador, fruto do antigo relacionamento com Liliana Aguiar, e de Afonso, que nasceu, também, do namoro terminado com Inês Góis.