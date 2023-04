José Carlos Pereira e Inês de Góis juntos para celebrar aniversário do filho

José Carlos Pereira e a ex-namorada, Inês de Góis, voltaram a juntar-se por um dia para celebrar o aniversário de Tomás, um dos filhos em comum.

Juntos por uma (boa) causa: José Carlos Pereira e a ex-namorada, Inês de Góis, organizaram, juntos, o aniversário de um dos filhos em comum, o pequeno Tomás, que celebrou dois anos neste sábado.

“Parabéns Tomás. Estes dois anos de ti trouxeram me muita coisa boa e nova”, escreveu o ator e médico nas redes sociais.

“O pai espera que sejas muito feliz e deseja ver-te crescer sempre ao teu lado. Amo-te muito filho”, rematou José Carlos Pereira.

O ator tem ainda um filho mais velho, Salvador, fruto da antiga relação com Liliana Aguiar e Afonso, que também nasceu do namoro terminado com Inês de Góis.