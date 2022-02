José Carlos Pereira emocionado nos anos do filho: “Beijei-te enquanto dormias”

Salvador, o filho de José Carlos Pereira e Liliana Aguiar, completa, neste sábado, o quarto aniversário e o pai escreveu uma mensagem emocionada no perfil de Instagram.

Hoje é dia de festa em casa de José Carlos Pereira. O filho, Salvador, que nasceu fruto do relacionamento com a empresária Liliana Aguiar, completa quatro anos.

“Parabéns meu filho. Hoje ao acordar beijei-te enquanto dormias agarrado com a tua mãozinha quente na minha cara. Agradeci os maravilhosos quatro anos que me deste”, começou por escrever “Zeca”, como é conhecido entre os amigos, nas redes sociais.

“O que me ensinaste com o teu Amor com a tua inocência e com o propósito de vida que me deste. Fizeste e fazes de mim, a cada dia que passa, uma melhor pessoa, melhor homem, melhor profissional… melhor Pai. Obrigado por tudo filhote. I LOVE U MUITO ❤️

Beijinhos do Pai Zeca”, rematou o ator e médico.

Recorde-se que José Carlos Pereira se prepara para ser pai pela segunda vez, agora de uma menina, fruto da relação com Inês Góis.

O casal apareceu junto publicamente no final de ano.

“Desejamos a todos um feliz 2021. Que seja um ano de renascimento em muitos sentidos.

2020 foi um ano de aprendizagem, resiliência e muito sofrimento. Em três meses serei pai outra vez. Vamos amar-nos, respeitar-nos e não fazer ou desejar o mal do outro. Só assim construiremos um futuro melhor e mais sustentável para todos. Cada um faz a sua parte. Eu acredito”, escreveu “Zeca” nas redes sociais.