José Carlos Pereira feliz por estar de férias com a família

José Carlos Pereira anunciou, esta sexta-feira, 23 de julho, que arrancou as férias em família. O ator mostrou-se feliz nas redes sociais.

O intérprete, de 42 anos, recorreu ao seu perfil da rede social Instagram para informar os seguidores que vai aproveitar o tempo livre para descansar e divertir-se com a namorada e os filhos.

“Bom fim de semana a todos. Começamos as nossas férias. Beijinhos a todos e aproveitem este verão ao máximo. A nossa família vai fazer por isso”, prometeu o também profissional de saúde.

O ator é pai de Tomás, fruto do namoro com Inês de Góis, e Salvador, que nasceu durante o relacionamento terminado com Liliana Aguiar. O ator já se mostrou publicamente ao lado dos dois filhos.

Aquando do nascimento do filho mais novo, o intérprete fez questão de anunciar a sua chegada: “Obrigado, Inês, e obrigado, Deus, por me darem o privilégio de voltar a sentir este amor. O Tomás nasceu as 00:01 de dia 1 de abril”.