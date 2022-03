José Carlos Pereira vive férias em família no Algarve

José Carlos Pereira fez as malas e mudou-se para o Algarve. O ator está a desfrutar de um período de descanso acompanhado pela namorada, Inês, e o filho, Salvador.

O ator está a descansar por terras algarvias na companhia da família mais próxima. Por estar tão feliz por viver estes momentos, o intérprete partilhou no Instagram uma fotografia de um dos momentos.

“Uma grande família feliz”, escreveu José Carlos Pereira, rendido.

Recorde-se que o pequeno Salvador é fruto do ex-relacionamento entre o intérprete e Liliana Aguiar.

No início de junho, José Carlos Pereira começou uma nova aventura profissional. O ator colabora agora com uma clínica de Medicina Estética, que está situada no Saldanha, em Lisboa.