José Carlos Pereira garante: “Ainda acredito no amor”

José Carlos Pereira e Paula Neves foram os protagonistas do programa “Conta-me”, na TVI, este sábado, 18 de fevereiro.

Numa conversa franca e intimista os atores abriram o livro da sua vida e fizeram algumas revelações.

José Carlos Pereira, que anunciou o fim da sua relação no final de 2022, com Inês Góis, confessou que ainda acredita no amor.

“Ainda acredito no amor, cada vez mais. Sou um homem de emoções fortes e gosto de viver apaixonado. Há vários tipos de amor, e acho que o amor deve-se trabalhar todos os dias e cultivar”, atirou.

“Às vezes no lufa-lufa do dia-a-dia relegamos para segundo plano, e muitas considero que não damos o que é pretendido numa relação”, disse ainda.

De notar que o intérprete tem três filhos, Salvador, que nasceu durante a sua relação com Liliana Aguiar e Tomás e Afonso, frutos do relacionamento também terminado com Inês de Góis.