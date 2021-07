José Carlos Pereira mostra-se pela primeira vez ao lado dos dois filhos

José Carlos Pereira mostrou-se pela primeira vez ao lado dos filhos, Tomás e Salvador, com uma fotografia nas redes sociais.

O ator foi pai do filho mais novo, Tomás, a 1 de abril. Desde então, o intérprete e médico tem dividido alguns momentos com o recém-nascido com os seguidores no perfil de Instagram.

Este domingo, José Carlos Pereira publicou a primeira fotografia em que surge abraçado a Tomás e Salvador. “Todos juntos agora”, escreveu o ator, em inglês, na legenda.

Várias caras conhecidas como Núria Madruga, Ricardo de Sá e a atleta Joana Schenker fizeram questão de elogiar o momento entre pai e filhos. Também a namorada do ator, Inês de Góis, reagiu à foto: “Meus amores!”

Lembre-se que Tomás é fruto da relação amorosa entre José Carlos Pereira e Inês de Góis. Já Salvador nasceu durante o relacionamento terminado com Liliana Aguiar.