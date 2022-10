José Carlos Pereira lembra dependências: “Liguei à minha mãe no dia em que o Rodrigo Menezes morreu”

Longe dos vícios há vários anos, José Carlos Pereira lembrou a dependência do álcool e das drogas e contou o dia em que tudo mudou.

Foram anos de luta contra as dependências do álcool e das drogas, que o levaram a ser internado numa clínica, o José Carlos Pereira revelou agora, em entrevista ao “Observador”, num “podcast” sobre saúde mental, o dia em que tudo mudou.

“Houve vários sinais à minha volta. Mas estava em negação. Havia um padrão… mas um dia acordei e decidi que não ia continuar”, contou “Zeca”, como é conhecido entre os amigos.

“Foi no dia em que morreu o Rodrigo Menezes. Foi o dia que pedi ajuda. Liguei à minha mãe e para ela foi um alivio”, referiu.

Antes, a vida do ator de “Festa é Festa” e “Pôr do Sol” era, admite, uma montanha russa. “A partir do segundo copo não existia limite. O cérebro dizia: ‘bebe mais, bebe mais…’”.