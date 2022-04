José Carlos Pereira mostra um dia de treino: “Corrida, nascer do sol e mergulho”

José Carlos Pereira aproveitou as folgas da Páscoa para manter a forma. O médico e ator partilhou com os seguidores a rotina do seu treino matinal.

“Começar o domingo de Páscoa com uma corrida de 10 Km e ver o nascer do Sol… e dar um mergulho no mar”, começou por resumir José Carlos Pereira.

“Não posso pedir mais nada … Gratidão”, concluiu o ator.