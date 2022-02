José Carlos Pereira e namorada já têm o quarto do filho quase pronto

José Carlos Pereira e namorada, Inês Góis, já têm o quarto do primeiro filho da relação, Tomás, quase pronto. O casal mostrou a divisão aos seguidores.

Depois de terem anunciado que vão ser pais de um menino, o ator e a companheira têm dividido alguns momentos desta preparação que está a ser feita para quando o bebé nascer.

No que diz respeito ao quarto da criança, o intérprete mostrou a divisão aos admiradores, no Instastories, ferramenta da rede social Instagram, apesar de ainda não estar totalmente finalizada.

O quarto está decorado com animais na parede e móveis brancos. O casal entregou a preparação do quarto a uma designer que o preparou para se ir transformado à medida que o pequeno Tomás crescer, tal como se pode ver no Instastories.

Além do bebé que está para chegar, José Carlos Pereira é pai de Salvador, que nasceu durante o relacionamento terminado com Liliana Aguiar.