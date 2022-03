José Carlos Pereira no combate à Covid-19 já com novo equipamento

O ator e médico está no Hospital de Torres Novas a ajudar no combate à pandemia. Nesta sexta-feira, José Carlos Pereira mostrou que já tem o equipamento integral.

Pronto para dar luta à Covid-19. José Carlos Pereira, médico no Hospital de Torres Novas, já recebeu o material de proteção completo para combater a pandemia que está a causar milhares de mortes um pouco por todo o mundo.

O ator tinha aparecido nas redes sociais há uma semana apenas com uma máscara mas, agora, mostrou o equipamento completo, com uma viseira, o que o permite ajudar os pacientes com maior segurança.

“Mais um dia… mas já se vê a luz”, escreveu “Zeca”, como é conhecido no meio artístico e pelos amigos nas redes sociais.

O intérprete, que quer especializar-se em cirurgia plástica, como confessou, há algum tempo, à N-TV, tem estado dedicado a 100 por cento à Medicina, desde que ficou a saber que a nova temporada de “Golpe de Sorte” (SIC) – na qual iria continuar a fazer do massagista “Vitinho” -, foi adiada, exatamente devido ao novo Coronavírus.

Além da Medicina, Zeca continua dedicado ao filho, Salvador, fruto da sua relação com a relações-públicas Liliana Aguiar e, na zona de Torres Novas, aproveita os tempos livres para fazer surf.

