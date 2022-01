José Carlos Pereira já foi pai do segundo filho: “Que o mundo te receba em paz”

José Carlos Pereira já é pai do segundo filho, fruto da relação com a namorada, Inês Góis. O ator partilhou a boa-nova com os seguidores.

O intérprete anunciou que o filho Tomás nasceu durante a madrugada de 1 de abril. No perfil de Instagram, o artista publicou uma fotografia em que surge com o bebé ao colo depois do parto.

“Obrigado, Inês, e obrigado, Deus, por me darem o privilégio de voltar a sentir este amor. O Tomás nasceu as 00:01 de dia 1 de abril”, afirmou José Carlos Pereira.

“Neste dia das mentiras esta será a verdade mais maravilhosa de todas e celebrarei este dia todos os anos da minha vida e da tua. Sê bem-vindo meu filho. Que o mundo te receba em paz”, prosseguiu.

Na secção de comentários, várias caras conhecidas do público deram os parabéns ao ator. “Parabéns, meus queridos, por tamanha benção!” escreveu a apresentadora Liliana Campos. “Muita saúde e muitas felicidades! Parabéns”, atirou a atriz Liliana Santos.

“Muitos parabéns! Bem-vindo, Tomás”, comentou a atriz Núria Madruga.

Além de Tomás, José Carlos Pereira também é pai de Salvador, de quatro anos, que nasceu durante o relacionamento terminado com Liliana Aguiar.