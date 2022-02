José Carlos Pereira partilha imagem do filho e afirma: “Caem-me as lágrimas”

José Carlos Pereira partilhou um vídeo do filho mais novo, Tomás, onde surge com o seu primeiro disfarce de Carnaval, porém, não escondeu o aperto que sente pela guerra que se trava na Ucrânia.

O também médico, especializado em medicina estética, publicou um pequeno vídeo do menino, de 10 meses, e assegurou: “Meu amor… Caem-me as lágrimas a pensar em que mundo vais viver”, fazendo referência à invasão russa.

José Carlos Pereira é ainda pai de Salvador, de cinco anos, fruto do relacionamento, já terminado, com Liliana Aguiar. Mas a família do ator está prestes a aumentar, pois prepara-se para abraçar a paternidade pela terceira vez dentro de poucos meses. O novo bebé, tal como Tomás, é fruto da relação que mantém com Inês Góis.