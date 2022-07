José Carlos Pereira partilha imagens dos três filhos: “O trio do terror”

José Carlos Pereira partilhou no Instagram um vídeo inédito em que mostra os três filhos.

O ator, de 43 anos, publicou um pequeno vídeo em que mostra Tomás, de um ano, Salvador, de cinco anos, e o recém-nascido Afonso Duarte.

“Apresento-vos o Trio do Terror”, legendou em tom de brincadeira.

Recorde-se que José Carlos Pereira foi pai pela terceira vez no passado dia sete de julho. Tomás e Afonso Duarte são frutos da relação que mantém com Inês de Góis. Já Salvador, nasceu da antiga relação com Liliana Aguiar.