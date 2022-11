José Carlos Pereira recebe declaração de amor em dia especial

José Carlos Pereira completou mais um ano de vida esta quinta-feira, 17 de novembro, e recebeu uma declaração de amor especial.

Inês Góis, companheira do intérprete, assinalou os 44 anos de José Carlos Pereira, com uma carinhosa mensagem.

“Não vou nunca conseguir descrever o que esta viagem tem sido. Muitos momentos bons e muitos menos bons, uma aprendizagem sempre para os dois e só Deus sabe o que muitas vezes tem sido difícil mas tentaremos sempre de novo”, começou dizer.

“Quero levar isto para a vida mesmo que um dia a vida não nos leve juntos. Mas acredito que vamos sempre lutar para que isso aconteça. Com amor”, rematou.

Recorde-se que o casal tem dois filhos em comum, Tomás e Afonso. No entanto, o ator tem ainda um filho mais velho, Salvador, fruto do antigo relacionamento com Liliana Aguiar.