José Carlos Pereira regista ecografia do filho: “29 semanas”

A preparar-se para ser pai pela segunda vez, José Carlos Pereira registou a ecografia que realizou a cerca de dois meses do nascimento.

A prepara-se para repetir a experiência da paternidade, três anos após o nascimento do primeiro filho, Salvador, o ator partilhou a primeira imagem do bebé cujo parto está previsto para março.

“Tomás. 29 semana”, pode ler-se na publicação, em que mostra a primeira imagem

Tomás será o primeiro filho em comum de José Carlos Pereira com Inês de Góis. De recordar que o ator é ainda pai de Salvador, de três anos, do relacionamento terminado com a empresária Liliana Aguiar.