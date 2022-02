De férias, José Carlos Pereira mantém a rotina de acordar cedo e treinar

José Carlos Pereira mantém os mesmos hábitos que tinha quando estava a trabalhar. Mesmo de férias, o ator continua a acordar cedo e treinar.

Aos 42 anos, o intérprete mostra que a idade é só um número e continua a investir na sua forma física, mostrando, no perfil de Instagram, que é preciso treinar de forma regular e comer bem.

Esta manhã, o também médico aproveitou a manhã para treinar. “Bom dia, mundo! Gosto de acordar cedo, ver o nascer do Sol, treinar antes de começar o meu dia (por assim dizer)”, começou por partilhar.

“É esta rotina que me faz feliz e com a qual me sinto pleno e realizado. Faço a minha parte e o resto o universo faz. E vocês? Quais são as vossas rotinas”, questionou o ator, que faz parte da novela “Festa é Festa” (TVI).

Enquanto está de férias com a namorada, Inês de Góis, e os filhos, José Carlos Pereira já se tinha demonstrado rendido às brincadeiras entre Salvador, de quatro anos, e Tomás, de quatro meses.

Lembre-se que Salvador é fruto do antigo relacionamento entre o ator e Liliana Aguiar. Já Tomás nasceu durante o atual namoro entre o intérprete e Inês de Góis.