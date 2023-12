José Carlos Pereira termina o ano com nova paixão no Brasil

José Carlos Pereira está a terminar o ano com uma nova paixão no Brasil. Final de 2023 foi difícil para o ator e médico.

Nova paixão. José Carlos Pereira publicou uma imagem nas redes sociais a beijar uma mulher desconhecida, numa praia do Rio de Janeiro, no Brasil. Esta imagem surge depois da polémica com a “ex”, Inês Góis, que o acusou de não cumprir o acordado com os dois filhos em comum.

“Se acham que eu estava a ser bancada por ele, eu vou-vos dizer quanto é que ele me dava por mês: 400 euros para criar duas crianças. Se acham que eu sou bancada por ele, muito se enganam”, revelou, indignada.

Inês afirmou ainda que enquanto tenta “pôr comida na mesa para os filhos”, o pai das crianças “não se preocupa com isso e vai passear três semanas para o Brasil”. “Portanto, se ele é o coitadinho, deixou de ser”, acrescentou.

A mãe de dois dos filhos do ator ainda confessou que tem “muitas vezes feito o esforço” para que José Carlos Pereira passe mais tempo com as crianças.

Depois destas acusações, “Zeca”, como é conhecido entre os amigos, perdeu o pai, aquele que era um dos seus grandes pilares.

Agora, ao lado da nova paixão, José Carlos Pereira fez o balanço do ano que agora está a terminar. “2023 foi um ano difícil a vários níveis, mas também muito bom a outros.

Seguimos fortes nesta jornada que é a Vida pronto para receber 2024 de braços abertos.

Gratidão, humildade e resiliência acima de tudo. Feliz 2024”, escreveu o ator e médico nas redes sociais.