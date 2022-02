José Carlos Pereira treina com o filho mais velho nas férias

José Carlos Pereira mostrou-se, durante a manhã desta sexta-feira, a treinar com o filho mais velho, Salvador, durante as férias em família no Algarve.

O ator já tinha revelado que, mesmo estando de férias, não descuida os treinos e alimentação. Durante o treino desta sexta-feira, o intérprete contou com a companhia especial do filho Salvador.

Lembre-se que Salvador é fruto do relacionamento terminado entre o artista e Liliana Aguiar. O também médico é pai do filho mais novo, Tomás, que nasceu durante a relação atual com Inês de Góis.

De férias com a família, José Carlos Pereira já se tinha demonstrado rendido às brincadeiras entre os filhos logo pela manhã. “É tão bom acordar assim todos os dias”, confessou.